Apple создаёт аналог GitHub Copilot, который позволит разработчикам быстрее писать к...

Apple создаёт аналог GitHub Copilot, который позволит разработчикам быстрее писать код приложенийОдна из сфер деятельности человека, которая эффективно автоматизируется средствами искусственного интеллекта — это разработка программного обеспечения, и корпорация Microsoft за счёт активного сотрудничества с OpenAI уже предлагает разработчикам приложений профильный инструмент GitHub Copilot.