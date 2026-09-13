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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириченко об удалении Рейса с «Рубином»: «Его сложно понять, ситуация абсолютно безобидная. То, что он судью толкнул – без комментариев. Просто предательство команды»

Чемпион России в составе ЦСКА Дмитрий Кириченко назвал предстельством поведение Матеуса Рейса после удаления в матче с « Рубином » (1:1).

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