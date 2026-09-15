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Царьград

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CNN: Дизайнер Боб Маки умер в возрасте 87 лет

CNN: Дизайнер Боб Маки умер в возрасте 87 лет

Американский дизайнер Боб Маки, известный своими нарядами для Шер, Дайаны Росс и других знаменитостей, скончался на 87-м году жизни.

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