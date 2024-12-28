ФСБ предотвратила подрыв военного блогера «музыкальной колонкой»

Федеральная служба безопасности России пресекла попытки украинских спецслужб устроить теракты против высокопоставленного российского военнослужащего и блогера, который освещает ход специальной военной операции.
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