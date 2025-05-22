Блоки питания Prime нового поколения Seasonic попытаются предотвратить плавление разъемов

Компания Seasonic намерена внедрить в свои блоки питания Prime следующего поколения инновационную функцию, которая должна навсегда устранить проблему перегрева и плавления разъемов питания 12VHPWR и 12V-2x6.
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