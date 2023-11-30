Действовать рационально и не торопиться: что нужно знать о безопасном общении в мессенджерах

Программы для обмена сообщениями стали частью жизни миллионов горожан. Мессенджеры используют, чтобы договориться о встрече, решить деловые вопросы, поделиться забавными картинками, а также для ежедневного общения с друзьями, родными и близкими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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