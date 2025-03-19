Еще немного о мире взяток в Петербурге. За взятку в 5 млн рублей ФСБ задержала замдиректора госучреждения.
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Еще немного о мире взяток в Петербурге. За взятку в 5 млн рублей ФСБ задержала замдиректора госучреждения.