Пекин, 26 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран и выступит на ней с программной речью, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.