Противник выбит из Кутузовки - ВС РФ идут на Золотой Колодезь в ДНР Продвижение армии России на Донбассе вновь актуализирует названия таких населённых пунктов как Куч.
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Противник выбит из Кутузовки - ВС РФ идут на Золотой Колодезь в ДНР Продвижение армии России на Донбассе вновь актуализирует названия таких населённых пунктов как Куч.
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