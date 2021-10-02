«Ему надо дать время прийти к внутренней гармонии»: Черчесов – о Дзюбе в сборной

Артём Дзюба — амбициозный футболист, который имеет своё мнение. Об этом в эфире YouToube-канала Kanal Sportowy заявил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя отказ нападающего «Зенита» выступать за российскую сборную.