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«Ему надо дать время прийти к внутренней гармонии»: Черчесов – о Дзюбе в сборной

«Ему надо дать время прийти к внутренней гармонии»: Черчесов – о Дзюбе в сборной

Артём Дзюба — амбициозный футболист, который имеет своё мнение. Об этом в эфире YouToube-канала Kanal Sportowy заявил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя отказ нападающего «Зенита» выступать за российскую сборную.

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