Органы прокуратуры Китая остаются приверженными созданию правовой деловой среды

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Органы прокуратуры Китая по-прежнему привержены созданию основанной на законах бизнес-среды и борьбе с финансовыми преступлениями, говорится в докладе о работе Верховной народной прокуратуры /ВНП/.
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