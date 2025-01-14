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Царьград

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«Автодор»: количество проездов по скоростным трассам выросло на 33% в 2024 году

«Автодор»: количество проездов по скоростным трассам выросло на 33% в 2024 году

В 2024 году, согласно данным государственной компании «Автодор», число проездов по скоростным дорогам возросло на 33% и составило более 379 миллионов.

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