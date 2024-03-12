В Госдуму внесут закон для отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Группа депутатов в Госдуме намерены сделать ЕГЭ добровольным, а не обязательным.Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который отменит обязательную сдачу ЕГЭ и позволит выпускникам школ выбирать между ним и традиционным экзаменом.