В Госдуму внесут закон для отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Группа депутатов в Госдуме намерены сделать ЕГЭ добровольным, а не обязательным.Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который отменит обязательную сдачу ЕГЭ и позволит выпускникам школ выбирать между ним и традиционным экзаменом.
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