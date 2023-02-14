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Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Politico: США не станут отправлять Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков

Представители американской администрации заявили украинским коллегам, что США не станут направлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров в рамках военной помощи, поскольку у страны нет излишка этих вооружений, пишет Politico.

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