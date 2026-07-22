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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Сергачев: «Айкел впечатлил, во 2-м овертайме выходил через смену. И он как будто и не дышит, вообще не устает. Надо будет потренироваться, чтобы тоже так уметь»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в блоге на Спортсе’’   высказался об игре против нападающего « Вегаса »  Джека Айкела .

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