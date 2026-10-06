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Пятый канал

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Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже 93 БПЛА, летевших на Москву

До 93 выросло количество сбитых на подлете к Москве беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ.

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