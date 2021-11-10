Попытки Зеленского судить историю — безграмотная атака варвара с копьём на редут

Владимир Зеленский считает, что Красная армия освобождала Киев от нацистов неправильно Ещё в 90-х годах прошлого века, когда трендом являлась беспросветная декоммунизация, Великая Отечественная война стала главным объектом развенчания и уничижения.
Владимир Зеленский считает, что Красная армия освобождала Киев от нацистов неправильно Ещё в 90-х годах прошлого века, когда трендом являлась беспросветная декоммунизация, Великая Отечественная война стала главным объектом развенчания и уничижения.
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