Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили о возможных проблемах Маска в бизнесе из-за конфликта с Трампом

В США заявили о возможных проблемах Маска в бизнесе из-за конфликта с Трампом

Публичный конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском может повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI займа в размере 5 миллиардов долларов.

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