Силы Черноморского флота и ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь Украинские боевики не снижают интенсивности обстрелов российских регионов, применяя ударные беспилотники различного типа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Силы Черноморского флота и ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь Украинские боевики не снижают интенсивности обстрелов российских регионов, применяя ударные беспилотники различного типа.
Свежие комментарии