Не только алкоголь: 3 внезапные привычки, которые вас разрушают

На первый взгляд они кажутся вполне безобидными. Даже если мы ведем здоровый образ жизни — на наш взгляд — отказываемся от курения и отмахиваемся от предложенного подругой бокала вина, это не значит, что в какой-то момент наш организм не даст сбой.