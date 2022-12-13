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Не только алкоголь: 3 внезапные привычки, которые вас разрушают

Не только алкоголь: 3 внезапные привычки, которые вас разрушают

На первый взгляд они кажутся вполне безобидными. Даже если мы ведем здоровый образ жизни — на наш взгляд — отказываемся от курения и отмахиваемся от предложенного подругой бокала вина, это не значит, что в какой-то момент наш организм не даст сбой.

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