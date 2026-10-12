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Подразделения группировки войск «Восток» освободили Никольское Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Никольское Запорожской области

Штурмовые подразделения 40‑й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Никольское Запорожской области.

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