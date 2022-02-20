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«Бавария» – «Гройтер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Бавария» играет с «Гройтером» в 23-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:30 по московскому времени.

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