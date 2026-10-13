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Рязанские новости

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В Рыбновском районе задержали подозреваемого в краже со склада

В Рыбновском районе задержали подозреваемого в краже со склада

С места кражи 200 спортивных костюмов оперативники изъяли телефон подозреваемого, который привел их к 57-летнему рецидивисту, проведшему в заключении около 30 лет.

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