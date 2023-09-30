В России начинается маркировка БАДов, антисептиков и медизделий

В России с 1 октября стартует маркировка БАДов, антисептиков, кресел-колясок и медизделий. Как сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), ранее в этих группах товаров проходили масштабные эксперименты, которые дали возможность каждой отрасли подготовиться к нововведениям заранее.