Фильм об Алексее Леонове презентовали в Москве.

Премьера фильма "Алексей Леонов. В памяти звезд" состоялась в Москве. Эта кинолента, основанная на интервью, записанном дочерью космонавта Оксаной, включает архивные материалы и воспоминания коллег Леонова, раскрывая его вклад в космонавтику.