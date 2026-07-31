Фильм об Алексее Леонове презентовали в Москве.

Премьера фильма "Алексей Леонов. В памяти звезд" состоялась в Москве. Эта кинолента, основанная на интервью, записанном дочерью космонавта Оксаной, включает архивные материалы и воспоминания коллег Леонова, раскрывая его вклад в космонавтику.
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