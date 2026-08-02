Ночью БПЛА атаковали несколько регионов России. В Саратовской области погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура.
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Ночью БПЛА атаковали несколько регионов России. В Саратовской области погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура.
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