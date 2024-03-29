Байден заявил о готовности ряда стран Персидского залива признать Израиль

Ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Такое заявление сделал глава Белого дома Джо Байден на мероприятии по сбору средств в рамках президентской кампании в Нью-Йорке.
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