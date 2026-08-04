Мордовия получила новую спецтехнику

Статс-секретарь — заместитель Министра МЧС России Денис Попов вместе с губернатором Артёмом Здуновым вручили сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Мордовия ключи от автомобилей Лада «Нива» и пожарной автолестницы.
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