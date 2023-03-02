The Moscow Post

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"Тонущий корабль" Абросимова, на подхвате у Рахманов

"Тонущий корабль" Абросимова, на подхвате у Рахманов

В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура потребовала АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" вернуть в собственность государства причалы на "Северной верфи", которые принадлежат семье петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.

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