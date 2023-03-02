"Тонущий корабль" Абросимова, на подхвате у Рахманова

В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура потребовала АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" вернуть в собственность государства причалы на "Северной верфи", которые принадлежат семье петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.
В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура потребовала АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" вернуть в собственность государства причалы на "Северной верфи", которые принадлежат семье петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.
Свежие комментарии