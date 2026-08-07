Спустя 14 лет: жительница Братска получила благоустроенное жилье

Прокуратура Братска добилась восстановления жилищных прав местной жительницы, имеющей инвалидность. Несмотря на законодательное право на внеочередное получение жилья, женщина с 2010 года не могла получить квартиру, соответствующую санитарным и техническим нормам, сообщили в ведомстве.