В Туве бывший председатель дачного некоммерческого партнерства предстанет перед судом за хищение денежных средств под видом продажи земельных участков

Следственным управлением УМВД России по г. Кызылу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя дачного некоммерческого партнерства (далее – ДНП) по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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