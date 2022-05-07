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Джо Байден требует остановить утечки о разведывательной помощи, оказываемой Украине

Джо Байден требует остановить утечки о разведывательной помощи, оказываемой Украине

Как стало известно, в телефонном разговоре с министром обороны Ллойдом Остином, главой ЦРУ Уильямом Бернсом и директором Национальной разведки Аврил Хейнс президент Байден назвал подобные публикации контрпродуктивными, "отвлекающими от наших целей".

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