Джо Байден требует остановить утечки о разведывательной помощи, оказываемой Украине

Как стало известно, в телефонном разговоре с министром обороны Ллойдом Остином, главой ЦРУ Уильямом Бернсом и директором Национальной разведки Аврил Хейнс президент Байден назвал подобные публикации контрпродуктивными, "отвлекающими от наших целей".
Как стало известно, в телефонном разговоре с министром обороны Ллойдом Остином, главой ЦРУ Уильямом Бернсом и директором Национальной разведки Аврил Хейнс президент Байден назвал подобные публикации контрпродуктивными, "отвлекающими от наших целей".
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