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Свежие комментарии

  • игорь
    так дело не в  «улучшение боевой подготовки резервистов», а тупо в штрафах?Россиян до 70 лет...
  • Иван Иванов
    У генерала в 70 лет в голове понос.Он не вольно становится потенциальным убийцей.А если честно то пескоструй он будет...Россиян до 70 лет...
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В задачи «Зеленые насаждения» Петербурга внесут изменения за 7 млн

В задачи «Зеленые насаждения» Петербурга внесут изменения за 7 млн

По данным за 2024 год, Петербург не попал в десятку самых зеленых городов по мнению россиян. Власти города решили исправить ситуацию, изучить вопрос досконально, и внести изменения в комплекс задач «Зеленые насаждения».

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