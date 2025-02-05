В задачи «Зеленые насаждения» Петербурга внесут изменения за 7 млн

По данным за 2024 год, Петербург не попал в десятку самых зеленых городов по мнению россиян. Власти города решили исправить ситуацию, изучить вопрос досконально, и внести изменения в комплекс задач «Зеленые насаждения».
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