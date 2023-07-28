Какая сладкая месть: Шакира продемонстрировала Пике, какую ошибку он совершил

Певица не знает отбоя от кавалеров. Шакира LEGION-MEDIAС тех пор, как прошлым летом Шакира выставила из дома своего гражданского супругаЖерара Пике, изменившего ей с молодой красоткой Кларой Чиа, певице довелось пережить довольно мучительный период.