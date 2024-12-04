Депутат Лантратова предложила бесплатно обучать педагогов в магистратуре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести право на бесплатное обучение в магистратуре для педагогических работников по программам педагогической направленности.
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