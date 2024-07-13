Большая встреча губернатора с семьями региона - в эфире телеканала «БАРС»8 июля — в День семьи, любви и верности — в центре «Солярис» в Иванове Станислав Воскресенский обсудил с семьями из разных уголков Ивановской области вопросы создания в регионе комфортных условий для жизни, работы, воспитания детей и ответил на вопросы.