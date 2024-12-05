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Татар-информ

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Татарстанец взял серебро в финале чемпионата среди спасателей 12 регионов

В Санкт-Петербурге во дворце спорта «СКА-Арена» на торжественной церемонии подвели итоги и наградили победителей финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходил с 26 по 30 ноября.

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