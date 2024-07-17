Российский газ придет в регионы Казахстана? Правительство соседней страны рассматривает такую возможность, изучает условия поставок российского газа.
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Российский газ придет в регионы Казахстана? Правительство соседней страны рассматривает такую возможность, изучает условия поставок российского газа.
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