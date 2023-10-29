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Гагин: Украина шантажирует Европу газом, пытаясь вернуть поставки вооружения

Гагин: Украина шантажирует Европу газом, пытаясь вернуть поставки вооружения

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил РИА Новости, что Украина изо всех сил старается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок вооружения путем шантажа европейских стран, говоря о нежелании продлевать договор о транзите российского газа.

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