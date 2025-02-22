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Почему человек не узнаёт свой голос на записи?

Почему человек не узнаёт свой голос на записи?

Из-за наложения двух тембров Собственный голос человека в обычных условиях достигает его слуха двумя путями: по воздуху (как голоса других людей и вообще все внешние звуки) и по тканям тела, прежде всего по костям.

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