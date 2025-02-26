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Космический грузовик «Прогресс МС-28» затопили в Тихом океане после полугода...

Космический грузовик «Прогресс МС-28» затопили в Тихом океане после полугода...

Космический грузовик «Прогресс МС-28» затопили в Тихом океане после полугода на МКСГрузовой космической корабль «Прогресс МС-28», который был состыкован с Международной космической станцией с августа прошлого года, завершил свою миссию и был затоплен в водах Тихого океана.

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