Кинотеатры "заморозили" цены на билеты и товары в кинобарах

После остановки проката в России голливудских фильмов на фоне военной спецоперации на Украине в российских кинотеатрах решили показывать отечественные фильмы, а также фильмы, снятые в Индии, Южной Корее и Латинской Америки, пишут "Ведомости".
После остановки проката в России голливудских фильмов на фоне военной спецоперации на Украине в российских кинотеатрах решили показывать отечественные фильмы, а также фильмы, снятые в Индии, Южной Корее и Латинской Америки, пишут "Ведомости".
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