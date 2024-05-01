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Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героев труда ряду граждан. Также, согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, почетные знаки «За успехи в труде» получили коллективы пяти российских предприятий.

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