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Незаметная угроза для водителей: Врач рассказал о последствиях фонового шума

Незаметная угроза для водителей: Врач рассказал о последствиях фонового шума

Врач-отоларинголог Иван Лесков сообщил, что водители, которые много проводят времени за рулём, могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за постоянного воздействия низкочастотных шумов от машины.

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