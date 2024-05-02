Незаметная угроза для водителей: Врач рассказал о последствиях фонового шума

Врач-отоларинголог Иван Лесков сообщил, что водители, которые много проводят времени за рулём, могут испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за постоянного воздействия низкочастотных шумов от машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии