Врач Мясников: прием масла не помогает вывести «плохую» желчь или оздоровить печень Известный российский врач Александр Мясников раскритиковал прием растительного масла как способ улучшить состояние организма.
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