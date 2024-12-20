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Врач предупредила о рисках урчания в животе

Врач предупредила о рисках урчания в животе

Соотношение микроорганизмов может изменяться при недостатке пищеварительных ферментов в кишечнике, воспалительных и атрофических процессах, нарушениях моторики желудка и кишечника, а также после хирургических операций на органах пищеварительной системы.

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