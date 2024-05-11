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Ямальцев предупредили о начале пожароопасного сезона

Ямальцев предупредили о начале пожароопасного сезона

В округе с 10 мая начался пожароопасный сезон, который продлится до 1 октября. Весь этот период будут действовать определенные ограничения: запрещено разводить открытый огонь в лесных зонах, запрещено устраивать пикники с использованием открытого огня, за исключением специально обустроенных площадок.

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