Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, которая придет в Москву в выходные 17 и 18 февраля, «не принесет радости», поскольку ожидаются осадки в виде мокрого снега, мороси, сильный ветер с порывами до 15 м/с.