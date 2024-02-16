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Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью

Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель, которая придет в Москву в выходные 17 и 18 февраля, «не принесет радости», поскольку ожидаются осадки в виде мокрого снега, мороси, сильный ветер с порывами до 15 м/с.

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