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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард СКА Аймурзин о буллитах до матча: «Скажут бить – будем бить. Возможно, тогда пропадет небольшой интерес к овертайму и самой игре»

Форвард СКА Данил Аймурзин высказался об идее проводить буллитные серии до начала матчей.   Ранее президент КХЛ Алексей Морозов так заявил о возможном нововведении: «При ничьей победителя определит серия, которая  исполняется до стартового вбрасывания .

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